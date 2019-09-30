Haberler » Gündem » Haber

O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jürileri kim?

Ekranların sevilen programı O Ses Türkiye başlıyor. İzleyicilerin merakla beklediği O Ses Türkiye'nin jüri ekibi belli olurken yayın tarihi de netleşti. O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jürileri kim?

30.09.2019 10:21O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jürileri kim?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yayın tarihi ve jüri ekibinde kimler olacağı belli oldu. İşte O Ses Türkiye ne zaman başlayacak ve O Ses Türkiye jürileri kim sorularının cevapları.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarının yıllardır klasik haline gelen yarışma programı O Ses Türkiye, 5 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı yarışmanın jüri kadrosunda ise bir değişiklik yapılmadı.

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

Geçen sezon jüriye dahil olan Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan ile birlikte Hadise ve Murat Boz da yeni sezonda da jüri koltuklarında olacak. O Ses Türkiye 2019'un ilk seçimleri ve stüdyo çekimleri 27 Eylül Çarşamba günü başladı. O Ses Türkiye 2019'un sunuculuğunu ise eğlenceli kişiliğiyle tanınan Acun Ilıcalı yapacak.

SON ŞAMPİYON KİM OLMUŞTU?

O Ses Türkiye'nin 8'inci sezon finali ise 27 Ocak 2019 Pazar akşamı yapılmış ve Murat Boz'un takımında yer alan Ferat Üngür şampiyon olmuştu.


O Ses Türkiye, Acun Ilıcalı, Gündem, Magazin, Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Gündem Haberleri
11:51 ÖSYM 2020 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS ne zaman?
11:31 DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? 2019 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
10:56 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. yeni bölüm fragmanı: Çakırbeyli ile Meftunlar arasında savaş kızışıyor!
10:43 Safer ayı ne zaman 2019? Safer ayı nedir?
10:36 Reyting sonuçları 29 Eylül Pazar: Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez, Elimi Bırakma! Reyting savaşını kim kazandı?
10:05 Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
10:04 Aşk Ağlatır 5. bölüm fragmanı yayımlandı! Aşk ağlatır 4. bölüm izle