O Ses Türkiye'nin 13. Yeni bölüm Fragmanı Yayınlandı

TV8'deki O Ses Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Beyazıt Öztürk ile bir yarışmacı arasında geçen ilginç evlilik diyaloğu izleyenleri kahkahaya boğdu.

''BENİ SEÇERSEN DÜĞÜNÜMDE ÇIKABİLİRSİN''

TV8'deki O Ses Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Beyazıt Öztürk ile bir yarışmacı arasında geçen ilginç evlilik diyaloğu izleyenleri kahkahaya boğdu. Beyazıt Öztürk, sesini beğendiği bir yarışmacıya daha önce düğünlerde şarkı söyleyip söylemediğini sordu. Yarışmacı 'Hayır' yanıtını verince şovmen, ''Eğer beni seçersen benim düğünümde çıkabilirsin'' dedi. Yarışmacı bu teklif karşısında ''Öyle bir şey olsa çok beklemez miyiz?'' şeklinde karşılık verince stüdyodakiler kahkahaya boğuldu.