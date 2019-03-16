16 Mart 2019, 15:54
»»

O Ses Türkiye'nin Birincisi Ferat Üngür, Terör Örgütü Propangandası Yapma Suçundan Gözaltına Alındı

O Ses Türkiye yarışmasının şampiyonu Ferat Üngür, sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle Diyarbakır'da gözaltına alındı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'de birinci olmasıyla tanınan şarkıcı Ferat Üngür, sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle Diyarbakır'da gözaltına alındı.

TERÖR SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen şarkıcı Ferat Üngür'ün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Yürütülen soruşturma kapsamında Üngür, gözaltına alındı. Bir ses yarışmasında birinci olmasıyla tanınan Üngür'ün emniyetteki işlemleri sürüyor.

PKK, O Ses Türkiye, Magazin, Güncel


YORUMLAR