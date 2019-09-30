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Cumartesi günü yeni sezona başlayacak olan O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri değişmedi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. O Ses Türkiye'nin yeni sezon jürisinde ise yine Seda Sayan, Hadise, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk olacak.

30.09.2019 07:30

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarının yıllardır klasik haline gelen yarışma programı O Ses Türkiye 5 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı yarışmanın jüri kadrosunda ise bir değişiklik yapılmadı.

YENİ SEZONDA DEĞİŞİKLİK OLMADI

Geçen sezon jüriye dahil olan Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan ile birlikte Hadise ve Murat Boz da, yeni sezonda da jüri koltuklarında olacak. O Ses Türkiye 2019'un ilk seçimleri ve stüdyo çekimleri 27 Eylül Çarşamba günü başladı. O Ses Türkiye 2019'un sunuculuğunu ise eğlenceli kişiliğiyle tanınan Acun Ilıcalı yapacak.

SON ŞAMPİYON KİM OLMUŞTU?

O Ses Türkiye'nin 8'inci sezon finali ise 27 Ocak 2019 Pazar akşamı yapılmış ve Murat Boz'un takımında yer alan Ferat Üngür şampiyon olmuştu.

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Cumartesi günü yeni sezona başlayacak olan O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri değişmedi

O Ses Türkiye, Seda Sayan, Murat Boz, Hadise, Magazin

YORUMLAR(31)
SANAT YOK.:sanat adına hiç bir şey yok. hepsi şovmen. şöyle düzgün ustaları çıkartsanızda cast oyuncularını değilde normal sanatçıları sahnenize davet etseniz harika olacak. izlemeyin bence.
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İSMAİL:milleti, uyutmaya devam off memleketim nezaman normale döneceksin bilmiyorum
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ALİŞ:seda sayan ve beyazıt ikisinide sil gitsin programa soğukluktan başka bişey katmıyorlar
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GÜL.NAZ:Acun bey yeni sezununuz hayırlı olsun. Seda hanımı ne çok kıskananlar varmış hayret bir şey yani...
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BUZZY:jüriye verilen paranın dışında gerisi kendi produsiyonu zaten jürinin parası da 1 gecelik reklam geliridir yoksa bu kadar bayat bir formatta ısrar edilcek bi durum yok ama tv açısından yağlı iş hiç bir masraflı programı olmayan bir tv koca gun tekrar ıvır zıvır kanalların belini büken yerli diziler bu da zaten o toplara girmediği için ne düşerse kardır hesabı gençlerin bayıldığı kafa dağıtıcı yayınlara devam
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CONİ LEJ:boş program ama milletimiz izliyor
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IZLEYİCİ:Programin su ana kadar gelmis gecmis en itici jurisi seda sayan neden hala var? Inanin sirf seda sayan var diye izlemeyecegim
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SAYIN BEY:ben de hiç sevmiyorum normalde de izlemiyordum seda gelince kanalı sildim
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H H:biri komedyen biri program sunucusu diğeri playback bir diğeri de model 1 tane sanatçı yok izlemiyorrum
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EBULHAYRLI:ARTIK SIKTI İNSANLAR FARKLILIK BEKLİYOR YETER GAYRI
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