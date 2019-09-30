Cumartesi günü yeni sezona başlayacak olan O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri değişmedi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarının yıllardır klasik haline gelen yarışma programı O Ses Türkiye 5 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı yarışmanın jüri kadrosunda ise bir değişiklik yapılmadı.

YENİ SEZONDA DEĞİŞİKLİK OLMADI

Geçen sezon jüriye dahil olan Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan ile birlikte Hadise ve Murat Boz da, yeni sezonda da jüri koltuklarında olacak. O Ses Türkiye 2019'un ilk seçimleri ve stüdyo çekimleri 27 Eylül Çarşamba günü başladı. O Ses Türkiye 2019'un sunuculuğunu ise eğlenceli kişiliğiyle tanınan Acun Ilıcalı yapacak.

SON ŞAMPİYON KİM OLMUŞTU?

O Ses Türkiye'nin 8'inci sezon finali ise 27 Ocak 2019 Pazar akşamı yapılmış ve Murat Boz'un takımında yer alan Ferat Üngür şampiyon olmuştu.