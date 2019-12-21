O Ses Türkiye Saadet kimdir? MasterChef'e konuk olan O Ses Türkiye Saadet kimdir? O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kimdir?

MasterChef Türkiye programını izleyenler programı açtıklarında O Ses Türkiye jürisini ve O Ses sunucusu Saadet Özsırkıntı'yı gördü. Eğlenceli anların yaşandığı program sonrası izleyiciler MasterChef Türkiye'se O Ses Saadet'i görenler O Ses Saadet kimdir, MasterChef'e konuk olan O Ses Saadet kimdir ve Saadet Özsırkıntı kimdir gibi aramalar yaptı. İşte O Ses Türkiye Sunucusu Saadet Özsırkıntı hakkında merak edilenler…

O SES TÜRKİYE SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

Saadet Özsırkıntı son yıllarda sunduğu programlar ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Saadet Özsırkıntı şuan, O Ses Türkiye'nin backstage sunuculuğunu yapıyor.

1990 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen Saadet Özsırkıntı'nın burcu Boğa'dır. Adana doğumlu güzel sunucu baba tarafından da aslen Adana'lıdır.

Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim almış sonrasında ise dil eğitimi için İngiltere'ye gitmiş bir süre yaşantısını orada sürdürmüştür.

Saadet Özsırkıntı

Acun Ilıcalı projelerinde görev alan Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye ve Survivor paylaşımlarında bulunuyor.

İlk olarak Fanta reklam filminde yer alan güzel sunucu Cnn Türk'te komik videolar ile ilgili bir program sunmuş ardından Tv 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programını sunmuştur.

O SES TÜRKİYE SAADET ÖZSIRKINTI BOYU, KİLOSU KAÇ?

Saadet Özsırkıntı'nın boyu 1.71 cm, kilosu ise 53'tür.