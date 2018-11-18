O Ses Türkiye'ye Katılan Yarışmacının Yakını, Stüdyoyu Kahkahaya Boğdu

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasın ilginç anlar yaşandı. Yarışmacıya kiminle geldiği sorulunca arkadaşının ismini verdi ama her yerde aranan kişinin stüdyoyu terk ettiği ortaya çıktı.

STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞDU

O Ses Türkiye yarışmasında komik anlar yaşandı. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Emin Aydın'a kiminle geldiği sorulunca arkadaşının ismini verdi ama her yerde aranan kişinin stüdyoyu terk ettiği ortaya çıktı. Terk etme sebebi ise çok ilginçti! Yarışmacı Emin Aydın arkadaşının olmamasına o kadar şaşırdı ki ne yapacağını bilemedi. Emin'in arkadaşını Acun'un ekibi de stüdyo dışında aradı ama Semih stüdyo dışında da değildi. Ilıcalı'nın telefonuna yanıt veren Semih "acilen işim çıktı gitmek zorunda kaldım. Başka sefere artık." dedi ve stüdyoyu kahkaha boğdu.