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O Ses Türkiye'ye konuk olan Ajda Pekkan jüri üyelerinin ağzını açık bıraktı

O Ses Türkiye'nin yeni bölüm çekimlerinde Ajda Pekkan sürprizi, jüri dahil herkesin ağzını açık bıraktı. Süperstar'ı karşılarında gören jüri üyesinin mutlu anlarını Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştı.

14.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:22

TV8'in sevilerek izlenen ses yarışması O Ses Türkiye heyecan dolu bölümüyle yine seyirciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. 13 Kasım Çarşamba günü yapılan çekimlerinde hem izleyenlere hem jüri üyelerine büyük bir sürpriz yapıldı.

AJDA PEKKAN KONUK OLDU

Henüz takımların oluştuğu yarışmada Ajda Pekkan sahneye çıktı. Şarkısına başlayan Ajda Pekkan'ın sesini duyan jüri üyeleri büyük bir şok yaşadı. Bu kareleri Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaştı.

DÜET YAPTILAR

Bu durumu önceden jürilere söylemeyen Acun Ilıcalı, büyük bir sürpriz yaptı. Pekkan'ı önce hayranlıkla dinleyen jüri üyelerinden Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz Süperstar'la sahneye çıkıp düet yaptılar.

"ŞÜKÜR"

Ajda Pekkan'la olan fotoğrafını Instagram hesabından "Ajda Pekkan ile berabaer şarkı söylemek, şükü" notuyla paylaştı.

O Ses Türkiye'ye konuk olan Ajda Pekkan jüri üyelerinin ağzını açık bıraktı

O Ses Türkiye, Acun Ilıcalı, Ajda Pekkan, Magazin


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