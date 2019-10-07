O Ses Türkiye'ye yarışmacı olarak katılan RTÜK çalışanına kurul üyesinden tepki: İnceleme şart!

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasına katılan RTÜK çalışanına, kurumun üst yetkilisinden sert tepki geldi.

"2 YIL SONRA O DA OLACAK İNŞALLAH" KELİMESİ TEPKİ ÇEKTİ

5 yıl önce RTÜK'e ziyarete geldiği sırada yarışmaya katılmak istediğini söyleyen Fethi Ahmet Fırat 5 Ekim'de yayınlanan programa yarışmacı olarak katıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in izniyle TV8'de yayınlanan programa "yarışmacı" olarak katılan ve iki sene sonra RTÜK Üst Kurulu üyesi olacağını öne süren Fethi Ahmet Fırat'ın ödüllü bir yarışmaya katılmasının kabul edilemez olduğunu bildiren Bildirici, "Sanırsınız bu kişi, RTÜK'ü temsilen yarışmaya katılmış. Beyazıt Öztürk, 'Ben korktum' diyerek RTÜK'ten olduğu için bu yarışmacının kayırılması gerektiği mesajını aldığını ifade etmiştir" dedi.

"ETİK DEĞİL"

Yaşanan skandalların bununla da sınırlı kalmadığını ifade eden Bildirici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"RTÜK çalışanı Fırat, 'RTÜK üyesi değilim, RTÜK'te çalışıyorum. Onu da yapacağız inşallah. 2 yıl sonra inşallah RTÜK üyesi olarak da sizi RTÜK'te misafir olarak ağırlamak isterim' diye konuştu. Bu sözler üzerine Acun Ilıcalı 'Beyaz 'iki yıl sonra geliyorum hazır ol' diyor yani' ifadesini kullanmıştır. RTÜK olarak, denetlemekle yükümlü olunan bir kanalın yarışmasına bir RTÜK çalışanının Üst Kurul Başkanının teşviki ile gönderilmesi kesinlikle etik değildir. Üstelik RTÜK çalışanının, Acun Ilıcalı'nın RTÜK ziyaretlerini ve Üst Kurul'un düzenlediği toplantılarda bulunmasını yarışmaya katılabilmek için fırsat olarak kullandığı da kendi ifadelerinden anlaşılmıştır. RTÜK Kurumsal Etik İlkeleri'ne göre, tüm amir ve çalışanlar kamu görevlisi olmanın saygınlığına yakışacak şekilde hareket etmeli ve kurumsal konumlarını kullanarak, yayın kuruluşlarından kişisel taleplerde bulunmamalıdır.

Böyle bir tablonun ortaya çıkması ve bu konuşmalar, bütün televizyonlara eşit mesafede durması gereken RTÜK adına üzücü. Çok da sakıncalıdır. RTÜK çalışanının derhal bu yarışmadan çekilmesi ve bu gelişmelerin kurum içerisinde incelenmesi gerekir."