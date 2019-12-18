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O şoförler bir çok kez trafik cezası yemiş

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı trafik kazasına sebep olan minibüs şoförünün fazla yolcudan, tır şoförünün ise hızdan bir çok kez trafik cezası yediği ortaya çıktı.

18.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:45O şoförler bir çok kez trafik cezası yemiş
'un ilçesinde dün 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı trafik kazasına sebep olan minibüs şoförünün fazla yolcudan, tır şoförünün ise hızdan bir çok kez trafik cezası yediği ortaya çıktı.
Kaza, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Trabzon'dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan Mardale İshvili Emzali yönetimindeki ZZ-295-BB Gürcü plakalı tır, önünde yolcu almaya çalışan Hasan Akyüz yönetimindeki 61 M 1152 plakalı minibüsü arkadan çarpmıştı. Kazada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zehra Tütüncü, Halim Kurt (74) ve Neslihan Karkaç (23) hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.
Minibüs şoförü Hasan Akyüz'ün son 3 yıl içinde alkol, muayene, fazla yolcu trafik kural ihlalinden toplam 11 trafik cezası olduğu belirlenirken, ZZ 295 BB plakalı Gürcü tır şoförüne ise son 3 yıl içinde 3 takograf kullanmamak, 3 hız, uygun ışık donanımı ve araçlarda bulundurulması gereken gereçleri bulundurmamaktan trafik cezası aldığı öğrenildi.
(İHA)

Akçaabat, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

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