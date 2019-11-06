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O terörist Ağbaba tarafından TBMM'de ağırlanmış

Türk Silahlı Kuvvetlerince 3 Kasım'da Suriye'nin Rasulayn kentinde öldürülen terörist Özge Aydın kod adlı Ceren Güneş'in CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'de ağırlandığı ortaya çıktı.

06.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:55 O terörist Ağbaba tarafından TBMM'de ağırlanmış
Türk Silahlı Kuvvetlerince 3 Kasım'da Suriye'nin Rasulayn kentinde öldürülen terörist Özge Aydın kod adlı Ceren Güneş'in CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'de ağırlandığı ortaya çıktı.
Terör örgütü PKK/YPG saflarına katılarak Türk askerine kurşun sıkan TKP-ML'li Özge Aydın kod adlı Ceren Güneş'in CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'de ağırlandığı ortaya çıktı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde devriye görevi icra eden Mehmetçiğe pusu kuran ancak amacına ulaşamadan etkisiz hale getirilen teröristin Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı. Teröristin TBMM Cezaevi Komisyonu üyesi olduğu dönemde Sincan Cezaevini ziyaret eden Veli Ağbaba'dan tutuklu tıp öğrencileri için basın açıklaması yapma talebi ile 3 Aralık 2012 tarihinde Ağbaba ile Mecliste basın açıklaması yaptığı öğrenildi. TBMM'den yapılan açıklamada ise, teröristin girişi sırasında Güvenlik Bilgi Tarama (GBT) sisteminde hiçbir problem çıkmadığı belirtildi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Ceren Güneş, Veli Ağbaba, Güncel

Kaynak: İHA

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