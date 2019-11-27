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O ülke de plastik poşet kullanıma son veriyor

Bangladeş'te plastik poşet kullanımına karşı jüt ağacından yapılan çevre dostu poşetlerin üretimine başlandı.

27.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:15O ülke de plastik poşet kullanıma son veriyor
'te plastik poşet kullanımına karşı jüt ağacından yapılan çevre dostu poşetlerin üretimine başlandı.
Çevreyi korumak adına dünyada birçok ülkesi plastik poşetlerin kullanıma yasak getirirken veya ücretli poşet uygulamasına başvururken Bangladeş de bir ağaç çeşidi olan jütten yapılan yeni bir poşet üretti.
Bangladeş Jüt Malzeme Kurumu (BJMC) tarafından üretimi başlatılan jüt poşeti, şimdilik Bangladeşli vatandaşların kullanımı için her gün 100 bin adet olarak üretilirken, ilerleyen zamanlarda bu poşetlerin yurt dışına da ihraç edileceği düşünülüyor. Bir plastik poşet yıllarca çevreye zarar verirken jüt malzemesinden üretilen bu poşetler atıldığında kısa bir sürede doğada yok oluyor.
Bangladeş Tekstil Ürünleri ve Jüt Bakanı Ghulam Dastgir Ghazi, plastik poşete karşı üretilen jüt poşetler hakkında bir açıklama yaptı. Ghazi, çevre dostu jüt poşetlerin şimdilik ülke içinde üretileceğini, daha sonra ise diğer ülkelere ihraç edilmesinin planlandığını belirtti. Bakan Ghazi, "Piyasada bulunan plastik poşetler yüz yıllardır çevremize zarar veriyor. Kullanımdan sonra atıldığından yıllarca doğada kalabiliyor. Bu çevremiz için çok zararlı. Dünya bunun üzerine birçok uygulama gerçekleştirirken biz de ülkemizin büyük bir gelir kaynağı olarak altın lif olarak tanınan jüt malzemesinden bir poşet yaptık. İlk üretimde poşetin fiyatı biraz yüksek olacak, ancak bir adet poşet defalarca kullanılabilecek. Ticari anlamında şimdilik her gün 100 bin adet jüt poşeti piyasaya sunulacak. Daha sonra vatandaşların talepleri üzerine üretim yükselecek ve fiyatı de düşecek" dedi.
Bangladeş'te üretilen jüt poşetin adı ise 'Sonali Bag' yani 'Altın Poşet' oldu.
(Moshıur Rahman/ İHA)

Bangladeş, Güncel

Kaynak: İHA

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