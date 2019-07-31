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O ülke milli parasından 4 sıfırı atma kararı aldı

İran'da merkez bankasının milli paradan 4 sıfır atma ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi.

31.07.2019 13:45 O ülke milli parasından 4 sıfırı atma kararı aldı
İran'da merkez bankasının milli paradan 4 sıfır atma ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından bugün gerçekleştirilen hükumet toplantısında, merkez bankasının İran milli parasından 4 sıfır atma teklifinin kabul edildiği duyuruldu. İran milli parasından 4 sıfırın çıkartılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi ile milli paranın değer kazanacağı belirtilirken, Pazar günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında konunun daha ayrıntılı inceleneceği açıklandı.
(İHA)

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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