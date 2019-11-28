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O vahşetin cezası belli oldu; kişi başı 770 lira

MALTEPE sahilinde ağaçta mahsur kalan kediyi düşürerek köpeklere parçalattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin 770'er lira para cezası aldığı öğrenildi.

28.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:52
MALTEPE sahilinde ağaçta mahsur kalan kediyi düşürerek köpeklere parçalattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin 770'er lira para cezası aldığı öğrenildi.
sahilinde geçtiğimiz pazartesi günü çekilerek sosyal medyada paylaşılan vahşet videosunda ağaçta mahsur kalan kedi köpeklere parçalatılıyordu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, yaşları 18'den küçük olan köpek sahibi F.U, sosyal medya için çekim yapan M.A ile görüntülerde yer alan F.D.'yi dün sabah gözaltına alarak Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi. Şüpheliler daha sonra ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilere savcılık tarafından kişi başı 500 lira adli para cezası kesilirken emniyet tarafından ise kabahatler kanununa göre kişi başı 270 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
O vahşetin cezası belli oldu; kişi başı 770 lira

Maltepe, Güncel

Kaynak: DHA


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