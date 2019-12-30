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O zanlı hastaneye sevk edildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, sağlık müdürü ve bir doktor eşini öldüren, ardından da bir polis memurunu yaralayan katil zanlısı Enver Yıldız, yaralı olarak yakalanmasının ardından hastaneye sevk edildi.

30.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:30 O zanlı hastaneye sevk edildi
'in ilçesinde, sağlık müdürü ve bir doktor eşini öldüren, ardından da bir polis memurunu yaralayan katil zanlısı Enver Yıldız, yaralı olarak yakalanmasının ardından hastaneye sevk edildi.
Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı ve Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldürüp ardından bir polis memurunu yaralayan katil zanlısı Enver Yıldız (30), yaralı olarak yakalandı. Zanlı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmasının ardından buradan da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye getirilen katilin, daha sonrada başka bir hastaneye sevki yapıldı.
(İHA)

Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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