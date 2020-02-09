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Oasis alışverişleri kazandırıyor

Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi, Sevgililer Günü alışverişlerinde, ziyaretçilerine 2 farklı kampanya sunarak birçok hediye kazandırıyor.

09.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:07Oasis alışverişleri kazandırıyor
Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi, Sevgililer Günü alışverişlerinde, ziyaretçilerine 2 farklı kampanya sunarak birçok hediye kazandırıyor.

7 – 14 Şubat 2020 tarihleri arasında, aynı gün içerisinde, toplamda 250 TL'lik alışveriş yapan ziyaretçiler termos bardak kazanırken, 150 TL'lik alışveriş yapan ziyaretçiler de, içi hediye dolu balon standından seçeceği bir balonu patlatarak Oasis markalarından, birbirinden güzel hediyeler kazanıyor.

Bodrumluların alışveriş ve buluşma noktası Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi, alışverişleri daha eğlenceli hale getirmeye devam ediyor. Sevgililer Günü'ne özel 7-14 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak alışverişlerde, aynı gün içerisinde tek veya farklı mağazalardan toplamda 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere termos bardak hediye edilirken, toplamda 150 TL'lik alışveriş yapan ziyaretçiler de hediye dolu balon standından seçtiği bir balonu patlatarak, Oasis bünyesindeki birçok seçkin markadan sürpriz hediyeler ve hediye çekleri kazanma şansı yakalıyor.

Alışveriş yaparken aynı zamanda eğlenecek ziyaretçilerin, kampanyalara katılım sağlamak için, alışverişleri sonrasında Oasis danışma biriminden fiş veya fatura ibrazlarını yapmaları ve Oasis Kart başvuru formu doldurmaları yeterli olacaktır. Oasis Kart sahibi olan ziyaretçiler, tüm Oasis etkinlik ve kampanyalarından bilgi sahibi olma ve yararlanma fırsatı da kazanmış olacak. - MUĞLA

Sevgililer Günü, Güncel

Kaynak: İHA

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