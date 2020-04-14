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- Obama, 2020 başkanlık seçimi için Biden'a desteğini açıkladı

- Obama, 2020 başkanlık seçimi için Biden'a desteğini açıkladı Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin tek başkan aday adayı olan Joe Biden'a desteğini açıkladı.

14.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:45
- Obama, 2020 başkanlık seçimi için Biden'a desteğini açıkladı
WASHINGTON - Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin tek başkan aday adayı olan Joe Biden'a desteğini açıkladı.
ABD'de 2009-2017 yılları arasında başkanlık koltuğunda oturan Barack Obama, 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin tek başkan aday adayı Joe Biden'a desteğini açıkladı. Konuyla ilgili görüntülü bir mesaj yayınlayan Obama, iki dönem yardımcılığını yapan Joe Biden'a yönelik, "Joe'yu başkan yardımcısı olarak seçmek, verdiğim en iyi kararlardan biriydi ve yakın bir arkadaş oldu. Joe, şu anda bir başkanda ihtiyacımız olan tüm özelliklere sahip" ifadelerini kullandı. Eski ABD Başkanı Obama'nın Joe Biden'a desteğini açıklaması, Demokrat Parti'nin başkanlık adaylığı yarışından çekilen Bernie Sanders'ın Biden'a desteğini açıklamasının ardından geldi.
Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrılmalarının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen Demokrat Parti içinde hala en sevilen iki isim konumunda. Demokrat Parti stratejisti Antjuan Seawright ise yaptığı açıklamada, "Obama, yoğun bir ön seçim döneminin ardından partiyi birleştiren bir isim" ifadelerini kullandı. - Obama, 2020 başkanlık seçimi için Biden’a desteğini açıkladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Barack Obama, Joe Biden, Güncel
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