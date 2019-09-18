Obama, aktivist Greta Thunberg görüştü: "Sen ve ben bir takımız"

16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, çıktığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) turu kapsamında ülkenin eski başkanlarından Barack Obama ile görüştü. Obama, Thunberg'e, "Sen ve ben bir takımız" dedi. Geni aktivist ABD Kongresi'nde de bir konuşma yaptı.Küresel ısınma ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla ağustos ayında ABD'ye giden İsveçli Thunberg, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yapacağı konuşma öncesi Obama ile Washington'da bir araya geldi. Obama, genç aktivistle görüşmesinin sonrasında, "Yalnızca 16 yaşında olan Greta Thunberg daha şimdiden gezegenimizin en büyük savunucularından biri. Kendi neslinin iklim krizinin yüküyle baş başa kalacağını bilerek korkmadan gerçek adımlar attı. Obama Foundation'daki vizyonumuzun vücut bulmuş halini gösteriyor." dedi.