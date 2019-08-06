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Obama'ya bomba gönderen Sayoc'a 20 yıl hapis

ABD'de 2018'de düzenlenen ara seçimlerde Eski ABD Başkanı Barack Obama dahil Demokrat Partililere 16 defa bomba gönderen Cesar Sayoc, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

06.08.2019 00:15 Obama'ya bomba gönderen Sayoc'a 20 yıl hapis
ABD'de 2018'de düzenlenen ara seçimlerde Eski ABD Başkanı Barack Obama dahil Demokrat Partililere 16 defa bomba gönderen Cesar Sayoc, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cesar Sayoc, geçtiğimiz yıl ABD'de düzenlenen ara seçimlerde 13 Demokrat Partiliye 16 defa bomba postalayarak ülke genelinde infiale sebep olmuştu. Fanatik bir Trump taraftarı olan Sayoc'un hedefinde eski ABD Başkanı Barack Obama, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Eski CIA Başkanı James Clapper ve Newark kentinin Belediye Başkanı Cory Booker da bulunuyordu. Bugün mahkemeye çıkan Sayoc, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sırasında savcılık makamı tarafından, patlayıcıların hiç birinin patlamadığı ancak hepsinin patlamaya uygun ve hazır olduğuna dikkat çekildi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Barack Obama, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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