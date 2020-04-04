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OBB'den dev yardım paketi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ülke genelinde başlatılan "Biz Bize Yeteriz" kampanyası kapsamında 30 bin adet yardım paketi dağıtacaklarını açıkladı.

04.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:15
OBB'den dev yardım paketi
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ülke genelinde başlatılan "Biz Bize Yeteriz" kampanyası kapsamında 30 bin adet yardım paketi dağıtacaklarını açıkladı.

Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni tedbirleri kamuoyuna sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, vatandaşların bu zorlu süreçte mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi olarak şu tedbirleri alacaklarını duyurdu.

Yapılacak çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi 10 bin aileye gıda paketi, 10 bin aileye meyve ve sebze dağıtımı, 10 bin aileye hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirilecek. İhtiyaç sahibi ailelere her gün düzenli olarak ekmek ve yumurta dağıtımı yapılacak. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün bir öğün sıcak yemek ikramında bulunulacağı gibi bu durumdaki vatandaşların evleri düzenli olarak dezenfekte edilecek.

Kiralar 3 ay ertelenecek

Büyükşehir Belediyesine ait mülklerde kiracı olan esnafların kiraları 3 ay ertelenecek.

Araç sefer sayısı arttırıldı

Toplu taşıma araçlarında yoğunluğu engellemek için 780 olan sefer sayısı 850'ye çıkartılacak. Toplu taşıma araçlarına aylık 190 bin TL yakıt desteği sağlanacak.

Sokak hayvanları unutulmadı

Korona virüs ile mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta "Psikolojik Destek Hattı" kuran Büyükşehir Belediyesi aldığı yeni tedbirler kapsamında özel olarak kurulan "Sokak Hayvanlarını Besleme Ekibi" ile can dostların beslenme ihtiyaçlarını da düzenli olarak karşılayacak. Yine evde kaldıkları süre boyunca 14 kitap okuyup özetini çıkararak belediyeye getiren öğrencilere 14 kitaptan oluşan kitap seti hediye edilecek. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››OBB'den dev yardım paketi - Haberler

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