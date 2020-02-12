OBEM, Büyük başarılara imza atıyor

7'den 70'şe her yaştan, herkese sloganı ile açılan ve 2015 yılından buyana hizmet vermeye devam eden OBEM'in ücretsiz kurslarına özellikle bayanlar büyük ilgi gösteriyor.

Osmaniye Belediyesine ait OBEM kurs merkezi binasında Osmaniye Belediyesi ve Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen kurslarda her yıl yaklaşık 2 bin kişi eğitim alıyor.

Ayrıca Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi açıldığı günden bu yana yaklaşık 10 bin kişi eğitim aldı ve sertifika alarak meslek edindiler.

Ayrıca kurslara katılarak meslek edinen birçok kursiyerin iş kollarında aktif olarak faaliyetler yürüterek aile ekonomisine katkı sağladığı kaydedildi.

Mülkiyeti Osmaniye Belediyesi'ne ait OBEM merkezinde 14 eğitim atölyesi ile birlikte 1 adet jimnastik ve 1 adet spor salonu da bulunuyor.

Günde 3 seans eğitim veren OBEM merkezinde her yıl 31 branşta 42 kurs düzenleniyor.

Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü aracılığı ile OBEM merkezinde görevlendirilen usta öğreticilerimizin eğitmenliğinde ahşap boyama, kilim dokuma, örgü bebek, keçe aksesuarları, aşçı yardımcılığı, giyim, kırkyama, dekoratif ev tekstili, step-aerobik, fitness, Jimnastik, elde Türk işlemeleri, mis sabun ve kokulu taş, ipek koza, resim, gitar, ritim, iğne oyası, tel kırma, kadın üst giysileri, kanevçe, ebru, kağıt, tiyatro, işaret dili ve ahşap yakma kurslarında aktif olarak eğitim veriliyor.

OBEM merkezinde 4 - 6 yaş arası çocuğu olan kursiyerler için özel hazırlanmış çocuk oyun odası da bulunmaktadır.

OBEM merkezinde yapılan çalışmalar,kurslar ve meslek edinmek edinmek isteyenler Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi 15536 Sokak Numara 6'da OBEM hizmet binasını ziyaret edebilir veya (0328) 8120601 numaralı telefonu arayarak iletişime geçebilirler.