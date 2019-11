Obezite ameliyatı "son çare olarak tercih edilmeli" uyarısı

Dünyada en çok rastlanan sağlık sorunları arasında yer alan obeziteden kurtulmak için yapılan ameliyatlara son çare olarak başvurulması gerektiği bildirildi.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Avtan, AA muhabirine, laparoskopik cerrahinin (kapalı ameliyat) tıpta röntgenden sonra en önemli gelişmelerden biri olarak kabul edilen, devrim niteliğinde bir uygulama olduğunu söyledi.Laparoskopik cerrahi sayesinde iç organlara karnın içine el değmeden müdahale edebilebildiğini ifade eden Prof. Dr. Avtan, yöntemin hastaya çok büyük konfor sağladığını belirtti.Avtan, dünyadaki laparoskopik cerrahinin 1989 yılında, Türkiye 'de ise İstanbul Üniversitesinde 1990'da başladığını aktardı. Genel cerrahideki uygulama alanının her geçen gün arttığına dikkati çeken Avtan, bu uygulama ile obezite ameliyatları da gerçekleştirebildiğini dile getirdi."Yepyeni gelişmeler olabilir"Obezite cerrahisinin "son çare" olarak görülmesi ve ameliyata karar verirken çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Avtan, şöyle konuştu:"Hasta seçimine dikkat etmek gerekiyor. Hastanın ömür boyu takip edilmesi söz konusu. 'Gel ameliyat edeyim, kilondan kurtulacaksın' anlayışıyla yapılacak bir ameliyat değil. Fayda görecek hastayı ve hangi yöntemin uygulanacağını titizlikle analiz edip karar vermeli. Çok sorundan daha az sorunlu hale getirmeliyiz çünkü bu ameliyatlar yeni sorunlar da doğuruyor. Şu an için tüm dünyada obezite sorunuyla en iyi baş edebilme yöntemi olarak kabul edildiği için biz de uyguluyoruz. Ancak önümüzdeki yıllar içinde yepyeni gelişmeler olabilir ve bu obezite ameliyatları sonlanabilir çünkü gerçekten şişmanlığın sebebine müdahale edici bir şey değil bu. İnsanın yeme ve iştah mekanizmasını hormonları salgılayan kısımları keserek yollarını değiştirerek yapılan bir uygulama. Midedeki iştah hormonunu keserek mideyi küçültüyoruz ya da bağırsaktaki emilen yerlerin yerini değiştiriyoruz vücut hemen doyduğunu sansın da kendini kapatsın yemesin diye."Sindirim sistemi yanıltılıyorProf. Dr. Avtan, obezite ameliyatlarınında sindirim sisteminin yanıltılmaya çalışıldığını dile getirdi."Bu ameliyat kilo vermek için yapılmaz" diyen Prof. Dr. Avtan, "İnsanın kilo düzeyi çok aşırı olduysa bundan dolayı kalp, pankreas, akciğer zorlanıyorsa şekeri, tansiyonu varsa ve bunlar için hasta pek çok ilaç kullanıyorsa bu hastalarda baş edilmeyecek sorunları daha da azaltmak için araya giren bir yöntem." ifadelerini kullandı.Türkiye laparoskopik cerrahide tecrübeliDünyanın başka ülkelerinde yapılan, yüksek teknoloji gerektiren girişimlerin Türkiye'nin her köşesinde başarıyla uygulanabildiğini vurgulayan Avtan, Türkiye'nin bu konuda tecrübe sahibi olduğunu söyledi.Karın içerisinde kapalı olarak kamerayla dokunulmayan organ kalmadığına dikkati çeken Avtan, "Karaciğer vericisi bir aday karaciğerinin bir kısmını ihtiyacı olan birisine verecek. Bunu kapalı olarak yapıyoruz, çok küçük bir kesiden torba içinde alınıyor. Hasta çok çabuk ayağa kalkıyor. Ayrıca kalın bağırsak, ince bağırsak, mide ameliyatları, dalak, böbrek üstü ameliyatları, sindirim sisteminin tüm organlarına bu uygulamayla dokunabiliyoruz." şeklinde konuştu.