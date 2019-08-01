Haberler» Güncel» Haber

Obezite ile mücadele yöntemleri komisyonu toplandı

TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu'nun, İstanbul'daki yerinde inceleme ziyaretleri başladı.

01.08.2019 16:54 Obezite ile mücadele yöntemleri komisyonu toplandı


TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu'nun, İstanbul'daki yerinde inceleme ziyaretleri başladı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığındaki komisyon, yerinde inceleme çalışmaları kapsamında İstanbul Valiliğinde düzenlenen toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Komisyon üyeleri ise AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'dan oluştu. Kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri obeziteyle mücadele konusunda brifing vererek, çözüm önerilerinden bahsetti.

- İstanbul

Milletvekili, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:20   Elazığ'da tır ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
18:20   Sulama kanallarının kapaklarını çalan iki zanlı yakalandı
18:18   İngiltere'yi vuran sel havadan görüntülendi
18:18   ANTALYA Gırtlağı alınan Dilek Demir için bağış yaptılar
18:18   ÇANAKKALE Rus savaş gemisi Akdeniz'e iniyor
18:17   Yerleşik Ruslardan hayvan barınağına mama desteği
18:17   Çeteyi sahte paralarla alışveriş ele verdi