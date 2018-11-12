Obezite Kader Değil!

Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte; Endokrinoloji Uzmanı Dr. Gökçen Ünal Kocabaş, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Tuğba Han Önder ile Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Likos, Karşıyakalılar ile buluştu.

KİLO İLE GELEN TEHLİKE

Karşıyaka Belediye Meclis Salonu'nda yapılan sunumlarda, 'obezite, diyet ve tedavi yöntemleri, mide küçültme ameliyatı, operasyon çeşitleri ve riskleri, ameliyat sonrası takip ve dikkat edilmesi gerekenler' hakkında önemli bilgiler verildi. Başta insülin direnci olmak üzere, kalp damar hastalıkları, beyin hastalıkları, kanser türleri, gebe kalmada zorluk, karaciğer yağlanması ve depresyon gibi pek çok hastalığa neden olabilen obezitenin, mutlaka tedavi edilmesi gerektiği vurgulandı. Uzmanlar ve katılımcılar, bu sunumlara imkan tanıyan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a da teşekkür etti.

ÜÇ YETİŞKİNDEN BİRİ OBEZ

Obeziteyle mücadelenin önemine dikkat çeken uzmanlar, şu bilgileri verdi: "Ülkemizde yetişkin nüfusun üçte biri fazla kilolu ve üçte biri de obez olarak tespit edilmiş ve Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Avrupa'nın obezite oranı en yüksek ülkesi olarak gösterilmiştir. Önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra en önemli ikinci nedeni obezitedir. Aşırı kilo her yönüyle ciddi bir hastalıktır ve kader olarak görülmemelidir. Uzman yardımıyla sağlıklı ve doğru beslenme alışkanlıkları kazanılmalı, gerekli yaşam tarzı değişiklikleri yapılmalı, egzersiz hayat tarzı haline getirilmeli ve uygun görüldüğü durumlarda cerrahi yardım alınmalıdır. Mide operasyonu sonrasında da diyet ve egzersize devam edilmeli, düzenli kontroller kesinlikle aksatılmamalıdır."