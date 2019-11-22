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Obezite Kongresi: Türkiye obezitede Avrupa'da birinci sırada

Türkiye OECD verilerine göre Suudi Arabistan ve ABD’nin ardından obezite yaygınlığında 3. sırada.

22.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:04Obezite Kongresi: Türkiye obezitede Avrupa'da birinci sırada
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne göre (OECD) üye ülkelerde gelecek 30 yıl içinde yaklaşık 90 milyon kişi obezite sorunu yüzünden hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya. OECD verilerine göre Suudi Arabistan ve ABD'nin ardından obezite yaygınlığında 3. sırada.

10. Ulusal Obezite Kongresi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kaya ise Türkiye'nin şişmanlık konusunda Avrupa şampiyonu olduğunu belirterek, "Türkiye'de erişkinlerde her 3 kişiden biri obez. Dünyada 650 milyon obez, 1 milyar 9 milyon aşırı kilolu var. Türkiye'de erişkin nüfusunun 20 milyonu obez, bundan daha fazlası aşırı kilolu. Erişkin nüfusun yüzde 60-65'i aşırı kilolu ve obez. Acil eylem planları oluşturmak gerekiyor." dedi.
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Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Suudi Arabistan, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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