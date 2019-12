Obezite, sağlığı giderek daha çok tehdit ediyor

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Uğur Deveci, çağın hastalığı obezitenin, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde insan sağlığını giderek daha çok tehdit ettiğini belirtti.

Deveci, yaptığı yazılı açıklamada, yanlış beslenme ve hareketsizliğin tetiklediği obezitenin kanser, kalp ve şeker başta olmak üzere pek çok hastalığa da neden olduğunu vurguladı.

Obezitenin artışında, hazır gıda, meşrubat ve unlu mamul tüketiminin yanı sıra son yıllarda bilgisayar, telefon ve televizyon ile fazla vakit geçirme ve hareketsizliğin en önemli faktörler arasında olduğunu aktaran Deveci, "Çağın hastalığı obezite, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünya genelinde insan sağlığını giderek daha çok tehdit ediyor. Vücut sağlığını ve fonksiyonlarını bozacak ölçüde kilo alan çocukların sayısı her geçen gün artıyor." ifadesini kullandı.

Deveci, hem vücut hem de ruh sağlığına olumsuz etkileri olan obezitenin belirlenmesi için boy ve kilo dengesini gösteren vücut kitle indeksine bakıldığını, vücut ağırlığının (kg) boy uzunluğunun (metre) karesine bölünerek hesaplanan bu indeksin 18-25 arasından olmasının kişinin kilosunun normal, 25-30 arası olmasının kişinin kilolu, 30 üzeri olmasının ise kişinin obez olduğunu tanımladığını anlattı.

Obezitenin gelişmesindeki genetik faktörlere de değinen, normal kilolu anne ve babanın çocuğunun obez olma oranının yüzde 10, obez anne ve babanın çocuğunda ise bu oranın yüzde 80'lere ulaştığına dikkati çeken Deveci, şunları kaydetti:

"Teknolojik olanakların artması yaşam konforunu iyileştirse de insanların daha az enerji harcamasına yol açmaktadır. Otomobil, asansör, ev içi teknolojileri ve online alışveriş, bir yandan zamandan kazanım yaratırken bir yandan da düzensiz veya hiç hareketin olmadığı yaşamlara neden olmaktadır. Televizyon, telefon ve bilgisayar ile çok vakit geçiren kişiler daha az enerji harcamaktadır. Çocuklarda ve genç erişkinlerdeki obezite artış hızı, erişkinlerdekine paralel. Batı ülkelerinde her dört çocuktan biri aşırı kilolu. Çocukların erişkinlere göre daha hareketli olmasına karşın teknolojik cihazlar, çocukların hareketlerini kısıtlıyor, bu durum son on yıl içinde çocuklarda obezitenin artışında etkili bir faktör."

Deveci, obezite için tüm yaş gruplarında etkili bir faktörün de besinlerdeki karbonhidratların kan şekerini yükseltme hızını gösteren glisemik indeksi yüksek gıdaların aşırı tüketimi olduğunu hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Özellikle meşrubat ve unlu mamuller gibi vücutta insülin hormonunun fazla salınmasına neden olan bu tür gıdalar daha kısa sürede daha fazla acıkmaya neden olmaktadır. Obezite ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelere göre daha fazladır. Gelişmekte olan ülkelerde bireysel enerji harcaması daha fazladır ve ekonomik sebeplerle ev üretimi gıdaların tüketilmesi daha yüksek orandadır. Gelişmiş ülkelerde ise glisemik indeksi yüksek gıdalar daha çok tüketilmekte ve bireysel enerji harcaması genel popülasyonda daha düşük düzeyde kalmaktadır."

Kaynak: AA