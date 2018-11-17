Obezite ve Hareketsiz Yaşam Diyabet Riskini Artırıyor"

Adana
Şehir Hastanesi İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Aktaran, obezite ve hareketsiz yaşamın, diyabet gelişiminde çok önemli risk faktörü olduğunu belirterek, sağlıklı beslenme ve egzersizin, yaşam biçimi olarak kabul edilmesi ve ideal kilonun korunması gerektiğini bildirdi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre Dünya Diyabet Günü
etkinlikleri kapsamında, hastanenin poliklinik girişinde kurulan stantta, ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı ve diyabetle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Prof. Dr. Şebnem Aktaran da gün dolayısıyla "Diyabet Okulu"nda sunum yaptı.
Sunumunda, dünyada ve Türkiye
'de diyabetli sayısının hızla artığını dile getiren Aktaran, bu hastalıkta erken tanı konulması ve tedaviye erken dönemde başlanıp kan şekerinin kontrol altına alınmasının önemine işaret etti.
Aktaran, diyabetin her yaşta görülebilen bir hastalık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Obezite ve hareketsiz yaşam, diyabet gelişiminde çok önemli risk faktörü. Sağlıklı beslenme ve egzersiz, yaşam biçimi olarak kabul edilmeli ve ideal kilo korunmalı. Özellikle yağın karın bölgesinde ve iç organlarda birikmesi insülin direncine neden olur. İnsülin direncinin de obezite ile ilişkili olan tip 2 diyabet, hipertansiyon, dislipidemi ve koroner arter hastalıklarının ortaya çıkmasında en önemli faktör. Bel çevresi ölçümü erkeklerde 94 santimetre, kadınlarda 80 santimetre ve üzerinde olması hastalık riski oluşturuyor."
Diyabetlilere önerilerde bulunan Aktaran, şunları ifade etti:
"Başarılı bir diyabet tedavisi için diyabetli kişi, ailesi ile diyabet eğitimi almalı, kan şekerini kontrol altına almada en önemli faktör olan kişiye özel beslenme ve egzersiz programını uygulamalı, hekim tarafından önerilen tablet ve/veya insülin tedavisini aksatmadan kullanmalı, evde kan şekerlerini ölçmeli, düzenli olarak hekim kontrollerine gitmelidir."
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:37