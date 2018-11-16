Obeziteye Meydan Okumada Yeni Yol!

Tıbbın gelişmesiyle birlikte gelişen zayıflama yöntemlerine bir yenisi daha eklendi.

Obezite, yetişkin bir kadının vücut ağırlığının% 30'u veya daha fazlası ve yetişkin bir erkeğin vücut ağırlığının % 25'inden fazlası olarak kabul edilir. Tekil bir problem olmaktan öte obezite, kalp ve kan basıncı hastalıkları, diyabet, böbrek hastalığı, solunum sistemi hastalığı, eklem hastalıkları ve ani felçlere neden olan en önemli risk faktörü olduğu için tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

Sağlık Bakanlığına göre; her üç kadından biri ve yine her beş erkekten biri tedavi edilmesi gereken obeziteye sahiptir. Ne yazık ki Türkiye, ABD ve İzlanda'nın ardından dünyanın en yüksek üçüncü obezite oranına sahiptir.

Gastrobotoks, endoskopik olarak uygulanan ve mide iştahını ve açlığını etkileyen sinir ve kasları geçici olarak nötralize etmeyi amaçlayan bir obezite tedavi yöntemidir. Ortalama 15-20 dakika süren bu işlemden sonra, iştah azalır, sindirim yavaşlar ve kişiyi daha uzun süre daha tok hissetmesini sağlar ve sonuçta kilo kaybeder.

Karbohidratların normalde mide tarafından sindirimi 2-4 saat sürer ve bu da gastrobotoks ile bu süre 12 saate yükselir.

Gastrobotoks ile fazla kilonun% 40'ının 6-8 ay içinde kaybolması ve ideal bir kilonun elde edilmesi mümkün olmaktadır.