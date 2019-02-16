Obeziteyle Mücadelede Çavdar'ın Rolü Büyük!

Lif oranının fazla olması sayesinde, kahvaltıda tam çavdar ekmeği yemenin doygunluk hissini arttırdığı da 2009, 2011 ve 2014 yıllarında İsveç'te yapılan üç farklı bilimsel çalışmayla kanıtlanmış durumda.

Çalışma sonuçlarına göre, çavdar ekmeğiyle yapılan kahvaltıdan sonra üç saat boyunca açlık hissi oluşmuyor. Ekmeğin içerdiği çavdar oranı ne kadar fazlaysa öğle yemeğinden önce oluşan açlık o oranda az hissediliyor ve öğlen yenilen yemek miktarı azalıyor.

Metabolic Balance 2002 Yılından İtibaren "Tam Çavdar" Dışındaki Hiçbir Tahılın Tüketilmesine İzin Vermiyor

Çavdar'ın hem tokluk hissi hem de insülin salgısı üzerindeki olumlu etkisi Metabolic Balance Beslenme Programı tarafından 2002 yılından beri biliniyor. 2009'dan itibaren Türkiye'de de yaygın olarak uygulanan bu programda "tam çavdar" dışında hiçbir tahıl çeşidinin tüketilmesine izin verilmiyor.

Kaynak: Bültenler