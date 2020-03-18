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Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden John Obi Mikel, Instagram hesabından veda mesajı yayınladı. Mikel yaptığı paylaşımda, "Verdiğim en zor kararlardan biriydi" ifadelerini kullandı.

18.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:18

Trabzonspor'un karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Nijeryalı oyuncu Obi Mikel, bordo-mavililere şampiyonluk yolunda başarılar dileyerek, geçirdiği zor günlerde kendisine destek oldukları için kulübe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

"HEPİMİZİN AİLESİNİ KORUMASI GEREKİYOR"

Trabzonspor'un karşılıklı görüşerek sözleşmesini feshettiği Obi Mikel, kendisine ait sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayarak teşekkür etti. Obi Mikel, "Tüm hayranlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma teknik ekibime ve sağlık ekibime teşekkür etmek istiyorum. Şimdiye kadar elde ettiğimiz her şey için, ligi kazanmada iyi şanslar diliyorum. Vermek zorunda olduğum en zor kararlardan biriydi, ama şu anda hepimizin ailelerimize bakması, onlarla zaman geçirmesi ve onları koruması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Obi Mikel’den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi

Kaynak: İHA

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Trabzonspor'lu Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi
Etiketler : Trabzonspor, Spor

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Yorumlar (1)
OZAN TAŞKİN: Saatci trilyonlar al asgari ucretli fabrikada 1000 kisi calisiyo onlar napsin
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