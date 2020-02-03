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Obi Mikel: Emre Belözoğlu bana ve aileme küfür etti

Obi Mikel ve Emre Belözoğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşadıkları gerginlik hakkında konuştu. Obi Mikel, Emre Belözoğlu'nun kendisine ve ailesine küfür ettiğini iddia etti.

03.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:09

'da 3 puan kazanan , lider 'a bir adım daha yaklaşırken, maça Emre Belözoğlu ve Obi Mikel arasında yaşanan diyalog damga vurdu.

Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı lacivertli kaptanın Mikel'e yaptığı hakaretler maç sonrasında ortaya çıktı.

"BANA VE AİLEME KÜFÜR ETTİ"

John Obi Mikel, yaptığı açıklamada Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun kendisine ve ailesine küfürler savurduğunu aktarırken, "Emre bana ve aileme küfür etti. Bunu kabullenmem mümkün değil." dediği öğrenildi.

YAPTIRIM UYGULANMASINI İSTEDİ

Emre Belözoğlu'nun Mikel'e söylediği küfürler sonrasında sakinleşemeyen Nijeryalı yıldızın soyunma odasında sinirlerine hakim olamadığı ve bu konuda yetkililerin yaptırım uygulamasını istediği kaydedildi. Ayrıca Mikel'in, Trabzonspor yönetiminden yardım isteyeceği aktarıldı.

Emre Belözoğlu maç sonu Obi Mikel ile yaşananları anlattıEmre Belözoğlu maç sonu Obi Mikel ile yaşananları anlattı

Obi Mikel: Emre Belözoğlu bana ve aileme küfür etti

Emre Belözoğlu, Trabzonspor, Sivasspor, Akyazı, Spor


HABER YORUMLARI (35)
Bİ BİTMEDİNİZ:Zokora''nın tekmesini unuttu galiba. Ülke taraftarımıza küfreden bu zatı seni Milli takımda görmek istemiyoruz.
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2 0
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KÖTÜ ÖRNEK EMRE:BÖYLE AHLAKSIZ İNSANLAR HALA FUTBOL OYNUYOR, TÜRK TOPLUMUNA KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR, HEMEN HEMEN HER MAÇTA OLAYI VAR, BİR AN ÖNCE FUTBOLU BIRAKSIN, HOCA FELANDA OLMASIN, YORUMSU HİÇ OLMASIN
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9 2
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ARİF:Yeter ya artık seni yeşil sahalarda görmek istemiyoruz utanmaz herif
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16 3
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SÜLEYMAN:Bu adamın yerine Türkiyedeki bütün takımlarda oynayan bir başkası olsaydı şimdiye kadar harcanmış gitmiş ve sokağa bile çıkamaz hale gelmişti. Bunun kafasındaki nice oyuncuların adı bile hatırlanmıyor şimdi. Ama Federasyon denen kurum her maç hakemlerine küfür eden bir oyuncunun burnunu halen sürtebilmiş değil. .
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14 1
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HASAN:Yapar kardeş yapar karakter yok çünkü tam fenerli
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21 5
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METİN:ALIŞTILAR YOK ARTIK EMREYİ YEDİRMEYİZ SİZE ÇİRKEFLİK YAPMAYIN CİN CONLU GİBİ OLDUNUZ
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22 55
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12345:herkes yalan söylüyor emre çok iyi çok ahlaklı çok dürüst ağzından tek kelime küfür duyulmayan bi futbolcu. bizim gördüğümüz emre''nin yansıması sadece
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22 6
POLAT:emre febeşin dışa vurmuş gizli pisliklerinin bir kısmıdır
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34 15
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ZOKORAAAAAAAAAAAAAA:küfürbaz emre. zokora oalyı canlandı gözüm
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ULUBATLI:emre yapar
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