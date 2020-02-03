Obi Mikel: Emre Belözoğlu bana ve aileme küfür etti

Akyazı 'da 3 puan kazanan Trabzonspor , lider Sivasspor 'a bir adım daha yaklaşırken, maça Emre Belözoğlu ve Obi Mikel arasında yaşanan diyalog damga vurdu.

Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı lacivertli kaptanın Mikel'e yaptığı hakaretler maç sonrasında ortaya çıktı.

"BANA VE AİLEME KÜFÜR ETTİ"

John Obi Mikel, yaptığı açıklamada Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun kendisine ve ailesine küfürler savurduğunu aktarırken, "Emre bana ve aileme küfür etti. Bunu kabullenmem mümkün değil." dediği öğrenildi.

YAPTIRIM UYGULANMASINI İSTEDİ

Emre Belözoğlu'nun Mikel'e söylediği küfürler sonrasında sakinleşemeyen Nijeryalı yıldızın soyunma odasında sinirlerine hakim olamadığı ve bu konuda yetkililerin yaptırım uygulamasını istediği kaydedildi. Ayrıca Mikel'in, Trabzonspor yönetiminden yardım isteyeceği aktarıldı.