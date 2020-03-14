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Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı

Trabzonspor forması giyen John Obi Mikel sosyal medya hesabından "Futbol oynamak istemiyorum. Sezon iptal edilmeli" paylaşımı yaptı. Lider durumda bulunan Trabzonspor'da taraftarlar, Obi Mikel'in bu açıklamasına sert tepki gösterdi.

14.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:46

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de forma giyen yabancı oyuncular liglerin ertelenmesini istiyor. Bordo-mavili ekibin Nijeryalı orta saha oyuncusu Obi Mikel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatta futboldan daha önemli şeyler var. Rahat hissetmiyorum ve bu şartlar altında futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda, herkes evde aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte olmalıdır. Dünyanın böylesine çalkantılı bir dönemle karşı karşıya kaldığı bir dönemde sezon ertelenmelidir" ifadelerine yer verdi.

FALCAO DESTEK VERDİ

Galatasaray 'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ise Obi Mikel'in çağrısına destek verdi. Yıldız oyuncu, Mikel'in gönderisine, "Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemlidir" yorumunu yaptı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Trabzonsporlu taraftarlar da John Obi Mikel'in bu açıklamasına sert tepki gösterdi. Şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilen bordo-mavili takımda taraftarlar, Nijeryalı oyuncunun kadro dışı bırakılmasını talep etti.

Obi Mikel'in

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray, Falcao, Spor

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Yorumlar (5)
8JK:taraftarda kendine göre haklı devletten onca teşvik primi almış şampiyon olma fırsatı yakalamış lig ertelenirse bir daha bu fırsatı nereden bulacak o kadar
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ASLI:HİÇBİR ŞEY İNSAN HAYATINDAN ÖNEMLİ OLAMAZ FUTBOLCULARDA İNSAN AMA GELDE BUNU CAHİL HAMSİ BEYİNLİLERE ANLAT. BU SENEDE KİMSE ŞAMPPİYON OLMASIN HAK EDİYORSANIZ SENEYE KAZANIRSINIZ.
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8JK:doğru söylemiş seyircinin canı canda sporcuların canı patlıcanmı o kadar
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PESİMİST:obi mikel sen bu lazut hamsi beyinlilere bakma. çernobilden sonra bunların kafa hava kararınca duruyo. la başlatmayın topunuzdan, virüs geçince dewam edin işte. ne tuhaf ne cahil bi coğrafyasınız. 61 kere corona :D
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IHTIYAR:OĞLUM BU SENE O SENE LAA. SAKİN OL . SİZİ ŞAMPİYON YAPCAGUZ LAA
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