Obm, 2019 Yılında Türkiye'den Almanya'ya İlk Etapta 10 Bin İşçi Götürecek

, OBM İnsan Kaynakları Şirketi, 2019 yılında Almanya'ya Türkiye'den ilk etapta 10 bin işçi götürecek. En çok hemşire, kaynakçı, elektrikçi ve havalimanı yer hizmetleri sektörlerinde ihtiyacın olduğunu söyleyen şirketin yöneticisi Osman Taş, 'Bu projenin Türk ekonomisine katkıları da olacak. Böylece Türkiye'deki işsizliği de azaltacağız" dedi.Yaklaşık 10 yıldır Almanya'da 15 farklı havalimanında faaliyet gösteren şirketin yöneticisi Osman Taş, Türkiye'de İŞKUR ile anlaşmaları olduğunu ve Almanya'ya özellikle sağlık, lojistik ve havalimanı yer hizmetleri sektöründe işçi götürmeyi planladıklarını söyledi. Taş, 'Kendi milletime güvendiğim için Almanya'ya işçi götüreceğiz. Bu işi biz 17 yıldır yapıyoruz ve birçok ülkeden bugüne kadar birçok işçi götürdük. Ancak kendi milletimi bildiğim için bilinçli olarak Türkiye'den işçi götüreceğiz. Almanya'nın öncelikli olarak bizden talebi, işçilerin vasıflı olmaları. Ama vasıfsız işçi de götüreceğiz. Bizler bu talepler doğrultusunda buradan işçi götüreceğiz. Ama özellikle hemşire, kamyon şoförü, elektrikçi ve kaynakçı konusunda ihtiyaçlar var. Şu an en çok hemşire ihtiyacı var. İlk etapta 80 bin hemşire götürmeyi hedefliyoruz. Sonrasında kaynakçı ve elektrikçi ihtiyacımız var. Onlar da 50 bin civarında olacak. Buradan gidecek işçilerle 18 aylık bir sözleşme imzalayacağız" şeklinde konuştu."2019'DA İLK OLARAK 5 -10 BİN ARASI İŞÇİ GÖTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"Taş, 'Başvurularımız başladı. İlk bilgileri de konsolosluğa verdik zaten, oradan gelecek cevapları bekliyoruz. İnşallah süreç hızlı olur. 2019'da ilk olarak 5 ila 10 bin arası işçi götürmeyi hedefliyoruz. Aslında daha yüksek hedefliyoruz. Ama başvuruların çok yoğun olacağını ve konsolosluktaki işlerin uzayacağını düşünüyorum. O yüzden de sayı 10 bin civarında olacağını düşünüyorum. Başvuru yapacak işçiler, kesinlikle kimseye bir komisyon parası ödemesin. Biz bu insanları kendi bünyemize alacağımız için bir kuruş para talep etmiyoruz. O yüzden kimseye para kaptırmasınlar. Bizim en büyük sorunumuz bu bir anlamda" İfadelerini kullandı."DİL EĞİTİMLERİNİ BİZ VERECEĞİZ, BARINMA İHTİYAÇLARI DA BİZE AİT"Türkiye'den Almanya'ya götürülecek işçilere bir takım eğitimlerin de verileceğini belirten Taş, 'Almanya'ya gidecek işçilerimiz öncesinde bir dil eğitimine tabi tutacağız. Sonrasında onların Almanya'daki barınma ihtiyaçlarını da biz karşılayacağız. Aynı zamanda, hesap açmalarında ve sigorta yapmaları konusunda da biz yardımcı oluyoruz. Normalde bu tür işleri Almanya'da kişiler kendisi yapar. Bizim bazı şartlarımız var. Onlardan biri emniyetten temiz kağıdı ve hastaneden sağlık raporu istiyoruz. Sonrasında evrakları eksiksiz bize getirmelerini talep ediyoruz. Şu an Ankara, İstanbul ve Antalya'da ofislerimiz var. Ama ilerleyen süreç de Eskişehir, İzmir ve Konya'da ofis açmayı planlıyoruz" dedi."TÜRK EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"Projenin Türk ekonomisine katkısından da bahseden Osman Taş 'Bizim bu işimizin Türk ekonomisine katkıları da olacak. Zaten kanunen işçinin aylığının yüzde 50'si Türkiye'ye diğeri de Almanya'ya yatacak. Zaten bu işçiler buradaki ofisimiz üzerinden girişleri yapılacağı için işsizliği de bir anlamda azaltmış olacağız. Sonuçta İŞKUR ile çalışıyoruz. Onların da bize ciddi bir katkısı var. Bu anlamda onlara da teşekkür ediyoruz ' ifadelerini kullandı."HEMŞİRE MAAŞI 3 BİN EURO'DAN BAŞLIYOR"Almanya'daki çalışma koşullarına da değinen Taş, 'Hemşirelerin 3 bin euro maaşı olacak, kamyon şoförlerinin de 2 bin 500 euro artı mesaileri olacak. Toplamda 4 bin euro'yu buluyor. Yer hizmetleri, havalimanı maaşları da 2 bin euro'yu buluyor. ' dedi.BAŞVURU20-45 yaş aralığında her Türk vatandaşı, sağlık engeli olmadığı sürece 'www.obm-turkiye.com" adresine girip başvuru formunu doldurarak müracaat edebiliyor.