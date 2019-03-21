Obm'den Ücretsiz Fidan Dağıtımı

Zonguldak
Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık haftası nedeniyle ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.
Zonguldak'ta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 21 Mart
Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle Valilik binası yanında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık haftası nedeniyle valilik binası yanında 2 bin 300 adet ıhlamur ve kestane fidanı dağıtıldı. Ücretsiz olarak dağıtılan fidanlara vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. - ZONGULDAK
Zonguldak, Güncel
Kaynak: İHA