Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

“Obradovic ayrılırsa kararım değişebilir”

Fenerbahçe Beko’nun son yıllarda yakaladığı başarılarda önemli bir payı olan Kostas Sloukas’ın Sarı-lacivertlilerle bir yıllık daha kontratı bulunuyor.

10.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:04
“Obradovic ayrılırsa kararım değişebilir”
Fenerbahçe Beko’nun son yıllarda yakaladığı başarılarda önemli bir payı olan Kostas Sloukas’ın Sarı-lacivertlilerle bir yıllık daha kontratı bulunuyor. Yunan oyuncu, geleceğini, koç Zeljko Obradovic’in takımdaki durumuna göre planlıyor.

Ta Nae gazetesine konuşan Sloukas, "Yunanistan’a Olympiakos veya Panathinaikos’a döneceğime ilişkin iddialar var. Bunları görüyorum, okuyorum ama burasıyla bir yıllık daha sözleşmem var. Şu an yaşadığımız sıra dışı durumdan ötürü farklı şeyler düşünüyorum elbette ama bu, kontratımın varlığını değiştirmiyor. Burada mutluyum. Tabii eğer Obradovic ayrılışa kararım değişebilir, işler değişebilir." demecini verdi.

Euroleague’de bu sezon oynadığı 25 maçta 11,6 sayı, 6,1 asist ve 2,8 ribaund ortalamaları yakalayan Kostas, koronavirüsün etkisine dair ise şu ifadeleri kullandı: "Avrupa’nın her yerinde salgın ilerledi ve büyük tehlikeler yarattı, yaratmaya devam ediyor. Bu nedenle maçların tekrar oynanmaya başlamasını çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Şartlar ne olursa olsun sezonun iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: EuroSport.com

Etiketler: Ivan Obradovic, Malcolm Thomas, Kostas Sloukas, Panathinaikos, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Djourou, sözleşmesini fesheden Sion’u mahkemeye verdi Spor
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Diagne’nin cinsel ilişki sorusu tepki çekti: Bunu kızına sorabilir mi? Spor
Diagne'nin cinsel ilişki sorusu tepki çekti: Bunu kızına sorabilir mi?
Galatasaraylı Rus güzel, huzuru yogada buldu Spor
Galatasaraylı Rus güzel, huzuru yogada buldu
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı Spor
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Spor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
F.Bahçe’de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı Spor
F.Bahçe'de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı
Survivor’a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu Spor
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Spor
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Haberler ›› Spor ››“Obradovic ayrılırsa kararım değişebilir” - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

00:27: Galatasaray'dan voleybol şubesiyle ilgili önemli karar - Spor 00:09: Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti - Haberler 00:05: Güreş Federasyonu'ndan anlamlı ziyaretler - Spor 00:04: “Bu sezon tamamlanmayabilir, buna şaşırmayın” - Spor 00:04: Premier Lig’de oyunculardan dev yardım kampanyası - Spor 00:04: “Obradovic ayrılırsa kararım değişebilir” - Spor 23:42: Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi - Spor 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler