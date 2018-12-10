10 Aralık 2018, 02:48
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Obradovic'ten Futbol Takımı Yorumu! "Çok Zor Bir Durumdalar"

Obradovic

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 103-86 yenen Fenerbahçe'de başantrenör Obradovic oyuncularına teşekkür etti. Obra, futbol takımıyla ilgili olarak ise "Şu anda çok zor bir durumdalar" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 103-86 yenen Fenerbahçe'de başantrenör Obradovic açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, oyuncularını iyi basketbol  için tebrik etti.
Sözlerine kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür ederek  başlayan Obradovic, "Bu akşam maça iyi başlayan oyuncularıma teşekkür ediyorum.  Bana rotasyon yapma şansı sağladılar. Zor bir fikstürümüz var ve daha çok  oyuncunun katkı vermesi gerekiyor. Hücumda herkes skor yapma peşindeydi ama  rakibin de kolay sayı yapmasına izin verdik. Oyuncularımı iyi basketbol için  tebrik ediyorum."  ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın ligde ve Avrupa'da lider  olmasına rağmen futbol takımın Akhisarspor'a yenilerek küme düşme hattına  gerilediğinin hatırlatılması üzerine Obradovic, "Şu anda çok zor bir durumdalar.  Bizim onlara destek olmamız, birlik olmamız gerekiyor. Hayatta her zaman böyle  durumlar olabiliyor." yanıtını verdi.
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