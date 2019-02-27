Obrizya Çiçeğinin Tarihiyle Buluştuğu Tek Adres Otantik Clup Otel

Otantik Clup Otel firma Genel Müdürü Yılmaz Bulut, "Ben 16 senedir bu sektörde hizmet ediyorum. Bursa'daki Otantik otelimiz 17. yüzyılın Bursa'sını yaşatan ve botanik park içerisinde insanlara nostalji sunan bir hizmet noktası. 29 oda ile butik bir hizmet sunuyoruz.Şık ve nezih bir ortamda bizi ziyarete gelen misafirlerimize en iyi konforu sağlayan bir mekan halindeçalışmalarımız devam ediyor." dedi.

ÖZEL ODALAR VE FARKLI HİZMETLER

Yılmaz Bulut, "5 tane suit odamız var. Bunların içerisinde kendi Türk hamamı, şominesi var.Otelimizde kapalı-açık havuzumuz mevcut bunun yanında kır düğünü-nişan-balo-sünnet gibi organizasyonların yapıldığı bir alanımız var. Sadece otel anlamında çalışmıyoruz. Botanik parkın içerisinde konsept hizmetlerimiz oluyor." diye konuştu.

TARİHİ YAPI BOTANİK PARK İÇERİSİNDE TAM HİZMETTE

Bulut, "Tarihi yapısı itibariyle, botanik parkın içerisinde eşsiz bir güzelliğin içinde olması itibariyle, boğanın içerisinde yer alması itibariyle, insanların nostaljiyi damarlarına kadar hissedebilmesi itibariyle rakiplerimizden farkımız ortaya çıkıyor. En büyük özelliğimiz insanlar bize misafir olduğunda tarihi yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN SICAK KANLI HİZMET"

Firma Genel Müdürü Yılmaz Bulut, "Ticari kaygıdan ziyade hizmeti ön planda tutuyoruz. Hizmetin bir bedeli olmaz, insanlaR sunduğunuz şeyin ne olduğuna bakar. Bizde bunu tam manasıyla hakkını vererek yapabilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Otelimiz de insanlara tarihi yaşatırken aynı zamanda sıcaklığımızı da hissettiriyor ve güler yüzümüzü gösteriyoruz. İnsanlar huzuru-güveni arıyor bizde onlara bunu sunuyoruz." şeklinde konuştu.

"MEMNUN ETMEK İÇİN ÇOK FAZLA ÇALIŞIYORUZ"

Yılmaz Bulut, "Gelecek için çok büyük projelerimiz var. Biz otelimizi hem Bursa'da hem de Türkiye'de iyi noktalara taşıyacağız. Bunun içinde çok iddialıyız. Yaptığımız işi seviyoruz bu da bizi başarıya götürecek. 65 kişiyi aynı anda otelimizde misafir edebiliyoruz. 35 kişilik bir çalışma ekibimiz var. Bu ekip misafirlerimizi memnun etmek için çok fazla çalışıyor. Yazın bu rakamlar daha da yukarılara çıkıyor. Sosyal faaliyet alanları genişledikçe bizim ekibimizde büyüyor." dedi.