05.07.2019 15:11
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"Obur"un balıkla yuttuğu iğne ameliyatla çıkarıldı

"Obur"un balıkla yuttuğu iğne ameliyatla çıkarıldı

Mersin'de, balıkçı barınağındakilerin beslediği kedinin, yediği balıkla yuttuğu olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı.

Mersin'de, balıkçı barınağındakilerin beslediği kedinin, yediği balıkla yuttuğu olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Parkı'ndaki Mersin Balıkçı Barınağı'nda besledikleri kedinin balığı olta iğnesi ile yuttuğunu fark eden vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Veteriner Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kafese alınan kedi, hayvan ambulansıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
"Obur" ismi verilen kedinin yuttuğu olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı.
Kaynak: AA
Mersin, Güncel

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