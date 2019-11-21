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Ocağı tamir eden usta kontrol için çakmağı yakınca patlama oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında patlama meydana geldi.

21.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:08Ocağı tamir eden usta kontrol için çakmağı yakınca patlama oldu
'nın ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında patlama meydana geldi. Patlamanın doğalgazlı ocağı tamir eden ustanın kontrol etmek için çakmağı çakmasıyla meydana geldiği öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

İddiaya göre, arızalanan doğalgazlı ocağını tamir etmesi için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki eve usta çağrıldı. Eve giden usta, ocağı tamir ettikten sonra kontrol etmek için çakmağı çaktı. Ustanın çakmağı çakmasıyla birlikte patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle mutfak duvarı yıkılırken usta ise yaralandı. Patlamayla birlikte evde yangın da çıktı. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, ambulans ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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