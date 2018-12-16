Ocağın Yanındaki Tül Perde Tutuşunca Ev Yandı

İZMİR'in Konak
ilçesinde, ocakta yemek yapılırken, tül perdenin tuşuması sonucu çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Emir Sultan
Mahallesi 2202 Sokak'ta H.E.'ye ait evden yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının ilk belirlemelere göre ocakta yemek yapılırken, yakındaki tül perdenin tutuşmasıyla çıktığı saptandı.
- İzmir
İtfaiye,Konak,İzmir
16 Aralık 2018 Pazar 17:56