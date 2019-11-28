Haberler » Güncel » Ocağına incir ağacı dikti - Haber

Ocağına incir ağacı dikti

Kahramanmaraş'ta bir mobilyacı dükkanında büyüyen incir ağacı iş yeri üstündeki evin balkonundan çatıya kadar yükseliyor.

28.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:38Ocağına incir ağacı dikti
'ta bir mobilyacı dükkanında büyüyen incir ağacı iş yeri üstündeki evin balkonundan çatıya kadar yükseliyor.

ilçesi Sakarya Mahallesi'nde daha önce ev olan mobilya dükkanının içinde büyüyen incir ağacı 40 yılı aşkındır ayakta duruyor. İncir ağacını kesmeye kıyamayan mobilyacı Remzi Yalçınkaya (81), dükkanın tavanından delik açarak ağacın dışarı çıkmasını sağladı. Mevsiminde meyve de veren incir ağacı üst kattaki evin balkonundan çıkarak çatıya kadar yükseliyor.

Aynı zamanda Kore gazisi olan Remzi Yalçınkaya'nın vefat etmesinden sonra oğlu Mehmet Yalçınkaya'nın işlettiği mobilyacı dükkanında çalışan Sedat Karabörk, "Burası daha önce evdi ve biz atölyeye çevirdik. Ağacın etrafını toparladık ve bakımını yaptık. İncir ağacının meyvesi de var ve kesilmemesine gönlümüz razı olmadı ağaç da büyüdükçe büyüdü" diye konuştu.

İş yerinde çalışan Serhat Çolak isimli bir genç ise "Ben ilk görünce dikkatimi çekti ve ağacın etrafını açtık bakımlarını yapıyoruz ve meyvesi de oluyor. Bu ağacı gören insanlar şaşırıyor gören bir kere daha bakıyor ve fotoğrafta çektiriyorlar" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Sakarya Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:30 Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği'nden, 'yunus parkları' tepkisi
11:30 Tuzla'da korkutan fabrika yangını
11:30 10. Boğaziçi Zirvesi
11:30 Hatay'da sınırda 63 düzensiz göçmen yakalandı
11:26 Zabıta ekipleri fırın ve okul kantinlerini denetledi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
11:14 Erdoğan'ın yatırımına izin vermediği elektronik sigarada yüzde 1200 artış var
11:00 Meteoroloji'den 6 ilimize kar yağışı uyarısı!
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:28 Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi hava operasyonuyla öldürüldü
09:42 87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 ve Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker yıldırım düşmesi sonucu; Şanlıurfa'da 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:16 Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
16:16 Karamollaoğlu'ndan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında ilk açıklama: Ortada bir şey yokken gündem oluştu
28.11.2019 11:31:06