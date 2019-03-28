Ocağınıza İncir Ağacı Dikilmesin.!! İncir Ağaçları Neden Hep Evlerden Uzağa Dikilir??

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İNCİR AĞACI NEDEN TEHLİKELİ? ocagima incir agaci diktin ne demek? Neden İncir ağaçları,Bahçelerin eve olan en uzak bölümlerinde..incir ağacını Evinizin önüne dikecekseniz dikmeyin. Gölgesi için de dikecekseniz dikmeyin.Çünkü incir ağacının kökleri aşırı sık, yayılmacı politika izlerler aynı zaman da güçlü ve genişlerdir. suyu da çok sever. Diğer kökler gibi bir engel karşısında kök, o engelin etrafını dolanmak yerine, onu delip geçer. Beton da olsa, plastik te olsa.. Bu yüzden bir evin yakınına incir ağacı dikmek o evi batırmak demektir. Evin; su borularını, kanalizasyon kanallarını, temellerini incir ağacı kökleri ; uzun zaman için de büyüyerek deler geçer..İncir suya koşar.. Su neredeyse onu bulur"İncir ağacının toprak altındaki kökleri suyu bulmak için metrelerce uzar.. Eğer incir ağacını evinize yakın dikerseniz, o mutlaka evin su giderinin yerini bulur.. Yıllar sonra bir bakarsın mutfağında, banyonda lavabodan incir kökü çıkmış.. ya da kökler ahtapot gibi boruları sarar, tıkar, hatta parçalar.. Başınıza büyük iş açar.. Yani ocağına incir ağacı dikilir." İncir kökü, suyu bulmak için toprak altında 10-15 metre gider.İnciri evlerden uzak dikmelerinin nedeni budur... Ocağına incir ağaçı dikmek" sözü de buradan gelir...