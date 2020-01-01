Haberler » Güncel » Ocak 2020 Dünya Gündemi - Haber

Ocak 2020 Dünya Gündemi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu Toplantısı ve Hırvatistan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını devralması, ocak ayında gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.

01.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:04 Ocak 2020 Dünya Gündemi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu Toplantısı ve Hırvatistan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını devralması, ocak ayında gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.
Ocakta uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:
1 Ocak
Hırvatistan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak.
2 Ocak
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ocak ayı başkanlığını Vietnam devralacak.
3 Ocak
ABD Başkanı Donald Trump, "Trump için Evanjelikler Koalisyonu" adlı girişimi başlatacak.
5 Ocak
Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak. İkinci turda, mevcut cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ve eski başbakan Zoran Milanovic yarışacak.
7 Ocak
Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum gününü kutlayacak.
İngiliz parlamentosunun alt kanadı Brexit yasasını görüşecek ve nihai oylamasını yapacak.
ABD Başkanı Trump, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
10 Ocak
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Otomobil Sergisi açılacak.
14 Ocak
ABD'de 2020 Başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden aday adayı olan isimler, Iowa'da düzenlenen canlı yayında tartışacak.
19 Ocak
Balkanlarda yaşayan Ortodokslar, Epifani Bayramı'nı kutlayacak.
Belçika'da, bir hafta sürecek Avrupa Otomotiv Fuarı düzenlenecek.
20 Ocak
İngiltere'de İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi yapılacak.
ABD'de Martin Luther King Jr. günü kutlanacak.
22 Ocak
Hollanda'nın Rotterdam kentinde "49. Uluslararası Rotterdam Film Festivali (IFFR)" başlayacak.
28 Ocak
Belçika'nın başkenti Brüksel'de "AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi Toplantısı" düzenlenecek.
29 Ocak
Brüksel'de, iki gün sürecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplantısı düzenlenecek.
31 Ocak
İngiltere'nin AB'den ayrılması için verilen süre dolacak.

Avrupa Birliği, Donald Trump, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:32   Bakıcının köpeklere zulmü görüntülendi - Haber
10:31   DHA DIŞ -Times Meydanı'nda 2020 çoşkusu - Haber
10:31   Kosova'da 2020, havai fişek gösterisiyle karşılandı - Haber
10:30   Akar ve TSK Komuta Kademesi'nden "üç kuvvetli" kutlama (2) - Haber
10:26   Belediye Başkanı Rasim Arı'dan yılbaşı ziyaretleri - Haber
09:23   Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Haber
01:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
1.01.2020 10:41:25