Ocak 2020 Dünya Gündemi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu Toplantısı ve Hırvatistan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını devralması, ocak ayında gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.
Avrupa Birliği
Ocakta uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:
1 Ocak
Hırvatistan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak.
2 Ocak
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ocak ayı başkanlığını Vietnam devralacak.
3 Ocak
ABD Başkanı Donald Trump, "Trump için Evanjelikler Koalisyonu" adlı girişimi başlatacak.
5 Ocak
Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak. İkinci turda, mevcut cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ve eski başbakan Zoran Milanovic yarışacak.
7 Ocak
Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum gününü kutlayacak.
İngiliz parlamentosunun alt kanadı Brexit yasasını görüşecek ve nihai oylamasını yapacak.
ABD Başkanı Trump, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
10 Ocak
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Otomobil Sergisi açılacak.
14 Ocak
ABD'de 2020 Başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden aday adayı olan isimler, Iowa'da düzenlenen canlı yayında tartışacak.
19 Ocak
Balkanlarda yaşayan Ortodokslar, Epifani Bayramı'nı kutlayacak.
Belçika'da, bir hafta sürecek Avrupa Otomotiv Fuarı düzenlenecek.
20 Ocak
İngiltere'de İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi yapılacak.
ABD'de Martin Luther King Jr. günü kutlanacak.
22 Ocak
Hollanda'nın Rotterdam kentinde "49. Uluslararası Rotterdam Film Festivali (IFFR)" başlayacak.
28 Ocak
Belçika'nın başkenti Brüksel'de "AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi Toplantısı" düzenlenecek.
29 Ocak
Brüksel'de, iki gün sürecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplantısı düzenlenecek.
31 Ocak
İngiltere'nin AB'den ayrılması için verilen süre dolacak.
, Donald Trump
, Güncel
Kaynak: AA