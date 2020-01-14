Ocak ayı meclis toplantısı sona erdi

Meclis Toplantı Salonunda saat 14.00'de yapılan II. birleşime Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlık etti.

Toplantı Gündem ilanından mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

İmar ağırlıklı gündem maddelerinin birçoğu görüşülerek karara bağlanırken, bir kısmı ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Yeşilyurt İlçesi, Görgü Mahallesi 123 ada 1 nolu parselin fonksiyonunun yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı yapılması, 184 ada 13 nolu parselin Ağaçlandırılacak alan yapılması amacıyla imar planında değişiklik yapılması hakkındaki komisyon raporu görüşülerek kabul edildi.

Şubat ayı toplantısı

Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısını 13 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'de yapılacak.