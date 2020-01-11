Haberler » Güncel » Ocak ayında deniz keyfi - Haber

Ocak ayında deniz keyfi

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim ilçesinde bazı kişiler, sıcaklıkların bugün yükselmesiyle denize girdi.

11.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:17
Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden ilçesinde bazı kişiler, sıcaklıkların bugün yükselmesiyle denize girdi.
Türkiye'nin birçok bölgesinde çetin kış şartlarıyla mücadele edilirken Didim'de soğuk günlerin ardından bugün termometreler 16 dereceyi gösterdi.
Güneşli havayı fırsat bilenler Altınkum Plajı'nda güneşlenirken bazıları denize girdi.
AA muhabirine açıklama yapan Ramazan Gümüştaş, Zonguldak'tan geldiğini, kış aylarını Didim'de geçirdiğini, bugün havanın güzel olduğunu görerek denize girdiğini ve fazla üşümediğini söyledi.
Ali Yalçınkaya ise yıllardır yurt dışında çalıştıktan sonra ilçeye yerleştiğini belirterek, "Su gerçekten harika. Bu aylarda zaten çok güzel. İnanın denizin suyu dışarıdan daha sıcak. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.
Ocak ayında deniz keyfi

Altınkum Plajı, Didim, Ege, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:46  Bakanlar Varank ve Dönmez, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti - Haber
17:45  Pakdemirli: "Tarımsal kredi faizleri yüzde 12'den, yüzde 9'a düştü" - Haber
17:44  İstanbul-motosiklet kazasında ölen çift son yolculuklarına uğurlandı - Haber
17:44  Antalya'da heyelan nedeniyle yolda çökme - Haber
17:44  İstanbul'da 4.7'lik deprem - Haber
17:29  İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi - Haber
17:19  Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklama: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor - Haber
16:57  Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Haber
16:57  Marmara'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi - Haber
16:40  Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi - Haber
11.01.2020 17:47:13