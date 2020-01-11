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Ocak ayında denize girdiler

TURİZMİN başkenti Antalya'da, ocak ayında kent sakinleri ve tatilciler denize girmenin keyfini yaşadı.

11.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:54Ocak ayında denize girdiler

TURİZMİN başkenti 'da, ocak ayında kent sakinleri ve tatilciler denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 16, deniz su sıcaklığının 18 derece kaydedildiği Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi. Sahile gelenlerin kimisi denize girip yüzerken, kimisi ise güneşlendi. Pek çok kişi ise deniz manzarası eşliğinde cep telefonlarıyla selfie yaptı. havanın keyfini yetişkinler kadar çocuklar da çıkardı. Bazı çocuklar mayosunu giyip denize atlarken, bazıları ise denizde taş sektirme oyunu oynadı. Kentteki turistler de ocak ayında zirvesi karla kaplı Torosların manzarası eşliğinde denize girdi.Kışın ortasında güzel havada yüzenler, deniz suyunun muhteşem olduğunu belirtti.



Konyaaltı Sahili, Güneşli, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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