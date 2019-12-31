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Ocak ayında fazla mesai yapılacak

Havaların soğumasıyla birlikte artan şikayetler nedeniyle, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi polikliniklerde önlemlerini artırdı.

31.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00 Ocak ayında fazla mesai yapılacak
Havaların soğumasıyla birlikte artan şikayetler nedeniyle, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi polikliniklerde önlemlerini artırdı. Buna göre, bazı polikliniklerde mesainin uzatılmasına karar verildi.

Havaların soğumasıyla birlikte solunum yolu hastalıklarının arttığı bugünlerde, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi önlemlerini artırdı. Şikayetlerin artmasıyla birlikte Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi, Ortopedi ve KBB polikliniği doktorları arasında yapılan görüşme sonrası, Ortopedi ve Kulak Burun Boğaz Polikliniklerinde mesainin uzatılmasına karar verildi. Buna göre, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliniği Ocak ayında 17.00 ile 20.00 saatleri arasında Kulak Burun Boğaz polikliniği ise 17.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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