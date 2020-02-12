Ocak ayında haberlere en çok konu olan futbolcular belli oldu

Türkiye 'nin en büyük dijital haber bankası olarak kabul edilen Habermetre, Ocak ayında Türkiye'de en çok konuşulan futbol figürünü ortaya çıkardı.

ZİRVE ARDA TURAN'IN

Ocak ayı transfer döneminin sona ermesiyle ortaya çıkan listenin zirvesinde, Arda Turan yer aldı. Galatasaray'ın uzun süre transfer gündeminden düşmeyen Arda Turan, toplamda 8,071 habere konu olarak en çok konuşulan isim oldu. İkinci sırada ise, bir diğer Galatasaraylı Henry Onyekuru, 6,964 haberle yer aldı.

GUILHERME SÜRPRİZİ

Üçüncü sırada yine bir Galatasaray oyuncusu olan Radamel Falcao, 6,396 habere konu olarak Arda Turan ve Onyekuru'yu takip etti. Trabzonspor'un yeni transferi Guilherme de 5,799 habere konu olarak kendisine listenin dördüncü sırasında yer buldu.

FATİH TERİM İLK SIRANIN SAHİBİ OLDU

Kulüp yöneticileri ve teknik adamların yer aldığı listede ise zirve, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in oldu. Fatih Terim, 16,156 habere konu olmayı başardı. İkinci sırada ise Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı, toplamda 13,738 haberle kendisine yer buldu.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, 9,794 habere konu olarak üçüncü sırada yer almayı başardı.

İşte Habermetre'nin verilerine göre hazırlanan listeler;

FUTBOLCULAR

1) Arda Turan: 8,071

2) Henry Onyekuru: 6,964

3) Radamel Falcao: 6,396

4) Guilherme: 5,799

5) Emre Akbaba: 4,281

6) Cenk Tosun: 2,689

7) Emre Mor: 2,143

8) Ricardo Rodriguez: 1,998

9) Ferdi Kadıoğlu: 1,806

10) Mert Çetin: 1,604

TEKNİK DİREKTÖR VE YÖNETİCİLER

1) Fatih Terim: 16,156

2) Abdullah Avcı: 13,738

3) Sergen Yalçın: 9,794

4) Ali Koç: 7,770

5) Ersun Yanal: 7,711