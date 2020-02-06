Haberler » Magazin » Ocak ayında öne çıkan oyuncular belli oldu - Magazin

Ocak ayında öne çıkan oyuncular belli oldu

Gösteri dünyasının en çok konuşulan oyuncuları Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda belirlendi.

06.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:46Ocak ayında öne çıkan oyuncular belli oldu

Gösteri dünyasının en çok konuşulan oyuncuları Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda belirlendi. Listenin ilk sırasında gittiği bir tiyatro oyunu nedeni ile eleştirilerin hedefi olan Yeşilçam'ın emektar jönlerinden Kadir İnanır yer aldı.

MTM, Ocak ayını kapsayan araştırmasında ayın popüler oyuncularını şöyle duyurdu: "Listenin ilk sırasında Kadir İnanır yer alırken, son zamanlarda Alice Müzikali ile adından bolca söz ettiren Serenay Sarıkaya, Müzikalin 50. oyun kutlamasında Cem Yılmaz ile verdiği görüntüyle kafaları karıştırırken, medyada yer aldığı 2 bin 789 haberle geçtiğimiz ayın en çok konuşulan oyuncular listesine adını yazdırdı.

1 Ocak'ta vizyona giren "Baba Parası" filminin oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Ocak ayında öne çıkan oyuncular arasındaydı. Vizyona girdiğinden beri büyük ilgi gören film için hem Türkiye'de hem de Avrupa'da turneler düzenlendi. Oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatı ile de gündemde olan Ahmet Kural'ın, bir süredir birliktelik yaşadığı Çağla Gizem Çelik ile evliliğe hazırlandığı haberleri de medyada yer aldı. Ahmet Kural Ocak ayında 2 bin 395 habere adını yazdırırken rol arkadaşı Murat Cemcir ise 2 bin 151 haberde yer aldı.

Netflix ekranlarının ikinci orijinal Türk dizisi olarak yayınlanmaya başlayan Atiye dizisi gündeme otururken, dizinin başrol oyuncusu Beren Saat'in oyunculuğu dikkatleri üzerinde topladı. Türkiye gündeminde büyük ilgi uyandıran dizi ile Beren Saat medyada 2 bin 120 habere yansıdı ve Ocak ayının en popüler oyuncularından oldu."



Magazin Gazetecileri Derneği, Magazin

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 12:12:33