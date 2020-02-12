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Ocak ayında transfere 1,15 milyar dolar harcandı

Dünyadaki futbol kulüpleri, devre arası transfer döneminde transfere 1,15 milyar dolar harcadı.

12.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:45

FIFA Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (ITMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 1-31 Ocak 2020 döneminde küresel ölçekte gerçekleşen transfer sayısı, 2018'in aynı dönemine oranla yüzde 6,6 artarak 4 bin 108'e ulaştı.

HARCAMANIN %71,8'İ 5 BÜYÜK LİGDEN

Dünya çapında transfer için yapılan harcama da yüzde 4,3 artarak 1,15 milyar dolar oldu. Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'nın takımları, dünya çapında yapılan 4108 transferin yüzde 14,1'ini gerçekleştirirken, bu kulüplerin transfer maliyetleri de küresel harcamanın yüzde 71,8'ini oluşturdu.

Ocak ayında transfere 1,15 milyar dolar harcandı

Futbol, Spor

Kaynak: AA


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