Ocak ayının basketbol devleri belirlendi

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı raporda basketbolun Ocak ayı devlerini belirledi. Raporda geçtiğimiz ayın en popüler basketbol takımının yanı sıra, en çok konuşulan oyuncuları ve koçları da yer aldı.

Medya Takip Merkezi'nin raporu şöyle;

"Bu yıl 17. kez düzenlenen ING All-Star 2020'de basketbolun yıldızları boy gösterdi. Biletleri günler öncesinde tükenen dev şölenin ev sahipliğini ise yine Sinan Erdem Spor Salonu üstlendi. A Spor ile Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanan dev organizasyon, bu sezon yepyeni bir oyuncu seçme sistemiyle de basketbol severleri heyecanlandırdı.

FENERBAHÇE BEKO GÖZÜNÜ PLAY-OFF'A DİKTİ

De Colo ve Williams gibi transferlerle sezona büyük umutlarla giren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, her ne kadar Euroleague'e kötü başlasa da, Thomas ve Nunnaly takviyesinin yanı sıra Vesely'nin yaşadığı sakatlık ardından form tutmasıyla galibiyet serileri yakaladı. Ay boyunca 23 bin 170 habere konu olan Fenerbahçe Beko, Ocak ayının en çok konuşulan basketbol takımı oldu.

BASKETBOL SEVERLER KOBE BRYANT'IN ÖLÜMÜ İLE SARSILDI

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi, spor camiasını yasa boğdu. Medyada yer aldığı 6 bin 518 haber ile uğurlanan Bryant, Ocak ayının en çok konuşulan basketbol oyuncusu oldu. Elazığ'da gerçekleşen depremin ardından bağış kampanyası başlatan Cedi Osman ise 3 bin 883 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı. Üçüncü basamakta ise Anadolu Efes ile müthiş bir performans sergileyen ve Türk Milli Basketbol Takımı'nda forma giymesi beklenen Shane Larkin yer aldı.

ERGİN ATAMAN ZİRVEDE YER ALDI

Takımı Anadolu Efes ile Euroleague'de başarılı bir performans sergileyen Ergin Ataman, Ocak ayı içerisinde en çok konuşulan baş antrenör olmayı başardı. Takımını Avrupa'da liderliğe taşıyan Ataman, kendini ise 3 bin 105 haber ile medyada liderliğe yükseltti. Atamanı ikinci sırada tecrübeli koç Obradovic izledi."

- İstanbul